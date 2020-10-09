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Aktüel Maçka'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Maçka'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:47:44 -
Maçka'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Harmanlık mevkisindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesinin itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada devam eden yangın, Gümüşhane'den getirilen arazözlerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının oluştuğu bölgenin yerleşim yerine yakın olması nedeniyle ekiplerin, alanda çalışmalarına gece de devam edeceği, soğutma çalışmalarının ise yarın sabah saatlerinde yürütüleceği bildirildi.

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