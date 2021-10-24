Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Alanyaspor'u şehrini, takımını, başkanını hocasını tebrik etmek lazım. Önemli işler yapıyorlar. Ben başından beri 3'lü savunmayla olmaz diyorum. Fenerbahçe, geçen sezonu tek maçla kaybetmişti. 4'lü oynuyordu ve kenarlarda bu kadar yaratıcı oyuncusu yoktu. Bu sene o kadar yaratıcısı yok mesela."

"Hakemlik hiçbir şey yoktu"

"Halil Umut Meler, iyi maç yönetti. Hakemlik hiçbir şey yoktu maçta. Sabırlı, sakin maç yönetti. Fenerbahçe'nin hakem hatalarına takılmaması lazım. Hakeme takılanlar toparlayamıyor. Ali Şansalan'ı orada bırakması lazım."

"Fenerbahçe'de rotasyon çok fazla. Trabzon'la zor maç oynadı, perşembe zor maç oynadı biliyorum ancak 5 oyuncuyu rotasyonu iyi değil. 3 oyuncu olabilirdi. Ferdi'yi ayırıyıyorum. Bu gece takımın en iyi oyuncusuydu. Nazım-Ferdi orta yapamıyor, Rossi-Pelkas kanada inmez, ortada kalabalık arasında kayboldular. Tek tehdit şut kaldı Fenerbahçe'nin."

"Fenerbahçe, top rakipteyken 5'li savunma oynamak istedi dünya futbolu da böyledir ancak bu oyuncu grubuyla 5'li oynanmaz! Osayi ile Ferdi ile olmaz. Ferdi ile bu sistem olmaz, hiç suçu yok. Bilmiyor ki savunma yapmayı, kademeye girmeyi. Bebekliğinden beri oynamamıştır orada."

"Fenerbahçe hep aynı golü yiyor. Ben teknik direktör olsam bir şeyler değiştiririm. Formasyon değiştiririm, taktik değiştiririm. Hazırlık maçlarından beri aynı goller yeniyor. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller!"

"Mesut bu sistemde oynayamaz"

"Ben Pereira olsam, bu takımda şu kadroda Mesut'u oynatmam. Yazık olur bu sistemde. Ben Pereira olsam, İrfan'ı transfer etmem. Mesut'a özel bir sevgim var ancak bu sistemde Mesut olmaz, oynayamaz. Mesut serbest oyuncu tanımının karşılığıdır."

"Mesut'un ölüsü oynar diye bir şey söylemem ben ama Fenerbahçe bu sistemde oynamaz! Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi 3 kadrosundan birine sahiptir."

"Enner Valencia, perşembeden pazara sadecce 23 dakika oynayabilecekse kadroya almam. 45 dakika oynayabilmesi lazım ben de biliyorum milli takıma gittiğini falan ama 45 dakika oynaması lazım. Serdar Dursun ile maça başlamam. Son 20 dakikada karambole dönen oyunda sokarım."

"Ali Koç devreye girmeli"

"Fenerbahçe'nin sorunu kadro değil. Fenerbahçe'nin sorunu kadrosunun dizilişi, sistemi. Fenerbahçe'nin sonraki maçlarında formasyonunda değişiklik bekliyorum. Başkan devreye girmeli. Fenerbahçe'nin kadrosu, bu kadar maçta bu kadar puan kaybedecek kadro değil diye hocayla konuşmalı. Bana göre Fenerbahçe'nin doğru kadrosu var. Ama sistemi doğru değil. Ali Koç, formasyonu istişare etmelidir Pereira ile. Başkanlar bunu yapmalılar. Ali Bey bence bu konuda geç kalmıştır."

"Tazminatı öder yollarım"

"Eğer bu şablonla devam edecekse bakayım tazminatına göndereyim seni. Eğer böyle devam edecekse... Fenerbahçe'nin kadrosu düzgün dizilemiyor. Oyuncuya göre sistem kurulur. Fenerbahçe bu şekilde oynayamaz. Bu kadro ancak böyle kötü oynatılır. Vitor Pereira istifa dediler mi maç sonu? Liderlere bağırırlar. Böyle olsun demiyorum. Pereira, daha önceki döneminde 4'lü oynattı ama inadı var şu an inat ediyor 3'lüde. Fenerbahçe 3'lü takımı değil. Bir oyuncu için ben 4'lü oynamam ama Fenerbahçe'nin kadrosu 3'lü için uygun değil."

"Mesut'u ve şu anki formunu bir kenara bırakıyorum Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri İrfan Can'dır. İrfan'ı kaybetti, oynayamıyor. Bu sisteme kurban oldu İrfan."

"Gel şimdi Fenerbahçe kadrosunda Alex'i oyat. Alex bu sistemde oynamaz. Kenarda kalır sıkıntı yaratır. Hagi oynar mesela bu sistemde."