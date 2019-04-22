BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında evinde Kardemir Karademirspor'u 7-1 mağlup eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, kalan maçlarda da en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'u verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ligin bitimine 4 hafta kala güvenli bir puanda olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Bulak, "Önümüzde Denizlispor, Gazişehir, Adana Demir ve Hatay maçları var. Bir haftadır oyuncularımız idmana çıkmıyor. Bu maçta sakatlık olacak diye çok endişelendim. Kalan 4 haftayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu maçlarda kazanacak gücümüz var. Devre arasında bazı oyuncularımız gitmeseydi, en azından bir iki tanesi gitmeseydi play-off oynayabilirdik." diye konuştu.





- Kardemir Karabükspor cephesi





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer de karşılaşmada fiziksel olarak yetersiz kaldıklarını ifade etti.

Özer, kalan maçlarda da en iyi bir şekilde futbol oynamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen hafta evimizde Giresun ile oynamıştık ve puan almıştık. Bu hafta buraya da puan için geldik ama genç bir ekip olmamız, fiziksel olarak yetersiz olmamız bize sıkıntı yaratıyor. Bugün de bu sorunu yaşadık. Balıkesirspor'un kenar oyuncuları da hücuma çıktığı için istediğimiz savunmayı yapamadık. Golü yeyince de zaten genç çocuklar demoralize oluyorlar. Hata üzerine hatalar yaptık. 7-1'lik skorla mağlup olduk. Çocuklarımız böyle böyle öğrenecekler, biz de bunun için buradayız. İnşallah bu gelişimi sağlarlar. Kalan 4 maçımız var bunları da en iyi şekilde oynayacağız."