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Maçın ardından

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Kazandığımız için mutluyuz"- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:"Geride kalan 4 maç var. Ben yine de bu takımın ligde kalacağına inanıyorum"

21 Nisan 2019 Pazar 20:33
Maçın ardından


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, önemli bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, bundan önceki üç maçta alınan yenilgilerle ilk 6 için avantaj kaybettiklerini söyledi.

Eroğlu, geçen hafta iyi oynamalarına rağmen maçı kaybettiklerini belirterek mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Maç bu anlamda bakıldığında önemli bir maçtı. Afyonspor açısından da kritik bir maç olduğunu biliyorduk. Biz tabii kazanmak istiyorduk. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu ortaya koyduk ve skoru da erken 2-0'a getirdik. 2-0'dan sonraki dakikalarda ele geçirdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha net bir şekilde oyun ortaya çıkardı. İkinci yarıda rakibimizin uzun toplarla geleceğini ve bizim sahamızda daha çok top yapacaklarını biliyorduk. Zaman zaman geri yaslandık. 2-0’ı üçe taşıyamadığımız birçok pozisyon yakaladık. Rakibimiz de kenarlardan gelerek etkili olmaya çalıştı. 2-1’den sonra oyuncularımız biraz bocaladı. Erken atlatarak oyunumuzu öne taşıdık ve 3. golümüzü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz, bundan sonraki maçlarda Afyonspor’a başarılar diliyorum."

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise dün rakiplerinin kaybetmesiyle heyecanlandıklarını, heveslendiklerini aktardı.

Şimşek, hafta boyunca iyi çalıştıklarını, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "Maça da iyi başladık. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Daha fazla da yiyebilirdik. Kalecimiz Soner çok iyi kurtarışlar yaptı. Maça genel anlamda baktığımız zaman iyi şeyler de yaptığımız görülüyor. Ama yapamadığımız çok şey vardı. Geride kalan 4 maç var. Ben yine de bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Ben bu oyunculara inanıyorum. Ama artık herkesin şapkasını önüne koyma zamanı geldi. Biz de kendi aramızda tartışacağız. En doğruyu bulmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:33
  1. Afjet Afyonspor
  2. Afyonkarahisar
  3. Altınordu
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