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Maçın ardından

- Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric:"Biz rakip farketmesizin gittiğimiz her deplasmanda galibiyet için oynuyoruz. Elimizden geleni yaptık. 1-0 öndeydik, son dakikada penaltı ile beraberliğe razı olduk. Yapacak bir şey yok"- Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan:"Biz planladığımız gibi oynadık. İstediğimiz de buydu. İlk yarıda iyi şekilde kontra ataklardan pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik"

21 Nisan 2019 Pazar 20:20
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muric, son dakikada yedikleri golle beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Muric, mücadele sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz rakip farketmesizin gittiğimiz her deplasmanda galibiyet için oynuyoruz. Elimizden geleni yaptık. 1-0 öndeydik, son dakikada penaltı ile beraberliğe razı olduk. Yapacak bir şey yok. Başakşehir'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp, hedefimiz olan ligi en üst sırada bitirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, son dakikalarda rakibin kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Maçtan çıktıktan sonra penaltıyı yok gibi gördük. Çünkü Musa, elim takıldı diyordu. Çekmedim dedi ama izledikten sonra ben karar veremedim. Hüseyin Hocam görmüş olabilir tabi. Zaten hakemlerimiz de zor bir süreçten geçiyor. Onlara da yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu ligin hakemleri bunlar. Gelecek yılda, bundan 2-3 yıl sonrada bu hakemlerimiz ile gidecek. O yüzden onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız gerek." şeklinde konuştu.

Vedat, hakkındaki transfer haberleri hakkında ise, "Ligde 13 gol oldu. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum. Transfer haberlerini konuşmak şu an doğru olmaz. Ben her zaman söylüyorum, biz sahada işimizi yapacağız, transferi başkanlarımız konuşacak. O yüzden Rizespor'un sözleşmeli futbolcusuyum. 1 yıllık daha sözleşmem var. Rizespor için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.


- Gökhan Akkan: "İyi bir şekilde oynadık bu da bizi mutlu ediyor"


Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da orta koydukları iyi futbol nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

"Biz planladığımız gibi oynadık. İstediğimiz de buydu. İlk yarıda iyi şekilde kontrataklardan pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı şekilde oyunumuzu sürdürdük." sözlerini kullanan Gökhan şöyle konuştu:

"Başakşehir bu ligin iyi takımlarından biri. Onlara direnç koymak bazen zor oluyor. Dolayısıyla ikinci yarı daha çok üstümüze geldiler. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk. Son dakikalarda verilen penaltı ile maç 1-1 bitti. Biz kendi açımızdan baktığımızda iyi oyun sergiledik. İyi bir şekilde oynadık bu da bizi mutlu ediyor."

Karadeniz ekibinin kalecisi, uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Penaltı pozisyonuna yakındım ama o an temas var mı, yok mu tam bir şekilde göremedim. Çünkü benim odağım top olduğu için adama nasıl müdahale yaptı, çekti mi, tuttu mu görmedim. Tekrarını da izlemedim. Takdir hakemindir. Öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok." yorumunu yaptı.



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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:20
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜERLİG

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