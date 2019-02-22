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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:- "Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız goller bunu gösteriyor"- "Erol hoca herhalde başka maçı seyretti. Keşke bu maçı seyredip değerlendirseydi. Pozisyonda penaltı olmadığı net"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "Maçla ilgili söyleyebileceğim tek cümle var. Adalet diyorum ve gerisini siz doldurabilirsiniz"

22 Şubat 2019 Cuma 23:29
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız goller bunu gösteriyor." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçta planladıklarını sahaya yansıttıklarını belirtti.

Taraftarın stadı doldurduğunu ve "muhteşem" bir atmosfer yaşandığını anlatan Buruk, "Taraftarımızın takım ile birlikte doksan dakika mücadele ettiği bir maç oynadık. Rakipten fazla topa sahip olmaya çalıştık. Kazanılan toplarla rakibimizin hücum yapacağını biliyorduk. Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız goller bunu gösteriyor." diye konuştu.

Maç öncesi ve maç içindeki sakatlıkların rakibin hamlelerini engellediğine değinen Buruk, "Biz ise hak ederek bir galibiyet aldık. Oynayan oynamayan oyunculara teşekkür ediyorum. Birlik içinde seviniyoruz. Herkesi oynatmak süre vermek istiyoruz ama bu mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Pozitif ortamın kendilerini başarıya götürdüğünün altını çizen Buruk, "Henüz hiç bir şeyi başarmadık. Aynı konsantrasyonla oyunumuzu sürdürmeliyiz. Oyuncular ve taraftarımız mutlu. İnşallah bu mutluluğu daha uzun bir zamana yayarız. Bunu başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un maçla ilgili yaptığı yorumun yanlış olduğunu savunan Buruk, şunları kaydetti:

"Erol hoca herhalde başka maçı seyretti. Keşke bu maçı seyredip değerlendirseydi. Pozisyonda penaltı olmadığı net. Topa vuran oyuncu bizim oyuncumuz. Hakemin ilk verdiği karar yanlıştı ve bunu VAR'dan izleyerek düzeltti. Bence hakemin yüzde 70 verdiği kararlar aleyhimizeydi. Hüseyin Göçek'e teşekkür etmeliler. Malatyaspor çok değerli bir camia. Maç öncesi ve maç içindeki sakatlıklar işlerini zorlaştırdı. Malatyaspor bu senenin en başarılı takımlarından ve Erol Bulut da en başarılı hocalarından. Biz bunu alkışlıyoruz ama rakibe de saygı duyması gerekiyor."


- Evkur Yeni Malatyaspor cephesi


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçla ilgili konuşmayacağını vurgulayarak, "Soru almayacağım. Maçla ilgili söyleyebileceğim tek cümle var. Adalet diyorum ve gerisini siz doldurabilirsiniz. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:29
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  3. ilk yarı
  4. Spor Toto Süper Lig
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