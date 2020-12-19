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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Sahamızda en son bir yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönden de onun rövanşını almış olduk" - "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var. Yönetim kurulu üyeleriyle mart, nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:13:57 -
Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de sahalarında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Sahamızda en son bir yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönden de onun rövanşını almış olduk." dedi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından basın mensuplarına, geçen sezonki takımlarını bozmadıklarını, önemli oyuncularla kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Mirallas'ın dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu vurgulayan Büyükekşi, oyuncularının hepsinin iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Takımlarıyla ve teknik direktörleriyle gurur duyduklarını ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Başakşehir maçından sonra yaptığımız röportajda aynı şeyi söylemiştim. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yıllarca şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Geçen hafta yendiğimiz takım geçen yılın şampiyonu Başakşehir'di. Onun için biz her hafta bu yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Sahamızda en son bir yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönden de onun rövanşını almış olduk. Önümüzde Kasımpaşa maçı var, oraya da inşallah kazanmak için gideceğiz. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da gösteririz inşallah. Önemli olan fair play. En azından evde kalan insanlarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz."


- "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var"


Teknik direktör Marius Sumudica ile iyi bir iletişimlerinin olduğunu anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var. Yönetim kurulu üyeleriyle mart, nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz. En uzun yenilmezlik serisi bizden sonra Galatasaray'daydı. Dün o da yenildi. Şu an aramızda çok büyük fark oluştu. İnşallah bu havayı devam ettirebiliriz. Çünkü futbolcularımızın kendilerine güveni geldi. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

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