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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Kazanmayı çok istedik ama başaramadık" - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "Bugün son saniyede attığımız golle bir puan aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:34:09 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, maçı kazanmayı çok istediklerini ama başaramadıklarını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 pozitif, sakat ve cezalı oyunculardan eksik olarak sahaya çıktıklarını kaydetti.

Bahanelerin arkasına saklanmadıklarını vurgulayan Sayhan, "Rakibi iyi etüt edip, kazanmak için mücadele ettik. Çocuklara mücadelesi için teşekkür ediyorum. Oynamak kadar bitirmek de önemli. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Çocuklar soyunma odasında ağlıyor. Bu takımın duygu birliği de dil birliği de var." diye konuştu.


- Mutlu: "Kazanmayı çok istiyorduk"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Eskişehirspor ile zorlu bir karşılama yaptıklarını bildirdi.

İki takımın iyi mücadele ettiğini anlatan Mutlu, "Geçen hafta uzatmada yediğimiz golle 3 puanı kaybettik. Bugün son saniyede attığımız golle bir puan aldık. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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