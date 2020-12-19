ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi Yılmaz, tempolu bir maç oynadıklarını belirterek, "İyi bir maç oldu. 90 dakika boyunca oyuna hakim olan, daha iyi oynayan, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." dedi.

İlk yarının kalan maçlarını da kazanarak sezonun ikinci yarısına daha avantajlı bir şekilde başlamak istediklerini aktaran Yılmaz, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. İki maç aradan sonra aldığımız bu galibiyeti Keçiörengücü takımımız ile taraftarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.







- Cihat Arslan: "Zorlu bir karşılaşma oynadık"







Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu sahaya çok alışkın olan bir rakibimiz var. Hem iyi pas yapıyor hem de sahanın şartlarına göre oyunu tutabiliyor. Zorlu bir karşılaşma oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Maça önde baskılı başladıklarını ancak devamını getiremediklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"19 oyuncumuzun Kovid-19 testi pozitifti. Daha yeni çıkmışlardı. Antrenman eksiğimiz vardı. Ardından eksik kadroyla 3 maç üst üste oynamak zorunda kaldık. 1-1 beraberliği yakaladıktan sonra topu çok önde tutamadık. Ezeh'in de oyundan çıkmasıyla problemlerimiz artmaya başladı. Orada mecburen savunma oyuncumuzu santrfora almak zorunda kaldık. Maçı kaybettik. Ama şundan ümitliyim, takımın verdiği bir reaksiyon, bir üretme isteği var. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Rakibimiz kazandı özetle. Tebrik ediyorum."