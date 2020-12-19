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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Golden sonra maçı çevirme adına istediğimiz üretkenliğe ulaşamadık. Çok önemli bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:37:13 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, yedikleri golden sonra maçı çevirmek için istedikleri üretkenliğe ulaşamadıklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, maçın ilk yarısının oyun olarak dengede gittiğini belirtti.

İlk devrede hem duran toptan hem de Guilherme ile buldukları pozisyonlar olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya iyi başladık yine Soner ile bir pozisyon yakaladık ama bu maçta da anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Bu dakikadan sonra rakibimiz yarı sahasını iyi korudu. Biz ise rakip yarı sahada boşluklar bulma noktasında zorlandık. Golden sonra maçı çevirme adına istediğimiz üretkenliğe ulaşamadık. Çok önemli bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Salı günü bir lig maçımız daha var. Bu maça odaklanarak aldığımız bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz."

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