TEL AVİV (AA) - Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek kupaya veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri maçı kazanamadıklarını belirtti.

Müsabakada Sivasspor'un inanılmaz mücadele ettiğini aktaran Albayrak, iki takımın da bugün pozisyon üretemediğini vurguladı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Tek pozisyon var, ayağımızdaki topu kaybettik, o top bize gol oldu. Onun öncesinde Kayode'nin getirip 2-3 kişinin önünden geçen boş kaleye atabileceğimiz bir pozisyon vardı. Bunu gol yapsak biz kazanırdık. Tel-Aviv takımı golü attı, mağlup olduk. Sivasspor için tarihi fırsattı, bunu değerlendiremediğimiz, ülkemize puan kazandıramadığımız için çok çok üzgünüz."