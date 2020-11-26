İSTANBUL (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıkma şanslarını devam ettirdiklerini söyledi.

Mecnun Otyakmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için çok stresli bir maçtı. Çünkü Kovid-19 pozitif sayısının çok yüksek olması ve sakatlıkların devam etmesi bizi bu maç için ürkütüyordu. İki defa geriye düşmemize rağmen yılların tecrübesi Kone'nin şutuyla da galibiyeti kazandık. Önemli olan buradan 3 puanı alıp gruptan çıkmak için şansımızı devam ettirmekti, bunu da başardık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Grupta iki önemli karşılaşmaları daha olduğunu hatırlatan Otyakmaz, gruptan çıkma şanslarıyla ilgili olarak, "Bir tanesi Villarreal'le. Bugün rakibiyle içerde berabere kaldı. Neden biz de öyle bir beraberlik alıp, daha sonra Maccabi karşısında galibiyet alıp neden çıkmayalım diyoruz. Türk Milleti'nin de desteğini arkamızda hissediyoruz. Bugün güzel bir şey oldu, Appindangoye uzun bir süre sonra ilk defa oynadı. İyi de oynadı. Artık takımımız eksik oyuncularımızın dönüşüyle daha zengin ve daha iyi bir takım haline gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da iddiamızı sürdürmek istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Mecnun Otyakmaz son olarak, "Karabağ'a da her ne kadar İstanbul'da da olsak misafirperverlikleri için çok teşekkür etmek gerek. Gerçekten bir millet iki devlet sözünü boşa çıkartmıyoruz. Her iki taraf da böyle. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



