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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: - "Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:31:09 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.


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