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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arkadaşlarımı kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:25:18 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Bizim için zor bir maçtı. Eksiklerimiz çoktu. Her şeyden önce takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Orta sahada sıkıntımız vardı. Robin Yalçın'ın 20. dakika sakatlanması zor bir zaman yaşattı. İki defa yenik duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımıza bir şey olursa diye kalecilere dahi forma yaptırdık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.

Karabağ'ın ilk maça oranla daha iyi olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün daha iyi bir Karabağ takımı vardı. Çok iyi mücadele ettiler. Güzel ve dostça bir maç oldu. Grupta yola devam etmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Zor da olsa kazandık. Arkadaşlarımız da yetişirse kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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