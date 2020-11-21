BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Ankaraspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, artık maç kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok önemli bir maça çıkarak galip geldiklerini söyledi.

Ligde ilk galibiyetini alan Boluspor'un artık kaybetmek istemediğini vurgulayan Erginer, "Artık kayba da tahammülümüz yoktu. Malum milli maç arasında oldukça fazla eksik oyuncuyla çalıştık. Bir kısmı Kovid-19 nedeniyle aramızda olmadı. Sakat ve cezalılarımız vardı ama kalan oyuncu grubumuzla bu maça çok iyi hazırlandık." diye konuştu.

Erginer, bahanelerin arkasına sığınan bir teknik direktör olmadığını sürekli vurguladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oyuncu grubuma inandığımı ve bu maçı yüzde 100 kazanmak istediğimizi söyledim. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İki direkten dönen topumuz, kaçırdığımız pozisyonlar var. Tabi bu ikinci yarının biraz daha zorlu geçebileceğinin sinyalini verdi ama her şekilde golü bulacağımızı biliyordum. Son dakikalarda golü bularak kazanmak da farklı. Bu da takıma farklı motive sağlayabilir."





- Ankaraspor cephesi

Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer ise mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Son ana kadar kazanma şanslarının olduğunu vurgulayan Özer, "Maçın 88'inci dakikasına kadar pozisyonlarımız vardı, top kontrolü hep bizdeydi ama maalesef 88'den sonra iki bireysel hatadan dolayı gol yedik. Üzgünüz, söyleyecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.