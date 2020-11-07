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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Kasımpaşa Teknik sorumlusu Erkan Çoker: - "İlk yarı oynadığımız futbolla maçı bitirebilirdik. Çok gol pozisyonuna girdik fakat değerlendiremedik" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük: - "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Kötü oynamadılar. Biz kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncuların karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için tüm arkadaşlarımı ve takımımı kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:26:03 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Erkan Çoker, üzgün olduklarını söyledi.

Çoker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikasında 2 pozisyona girdik, atamadık. 8. dakikada golü bulduk. İlk yarı oynadığımız futbolla maçı bitirebilirdik. Çok gol pozisyonuna girdik fakat değerlendiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda 2. golü bulduklarını hatırlatan Çoker, "2-0 öne geçtik. Buna rağmen 3'ü de istediğimiz için pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Maçı berabere bitirdiğimiz için çok üzgünüz. Çünkü çok istekliydik, maçı kazanmak istiyorduk. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." şeklinde konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük de bekledikleri bir neticeyle karşılaştıklarını söyledi.

Karabük, "İyi bir maç oldu. Kasımpaşayı tebrik ediyorum. Kötü oynamadılar. Biz kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncuların karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için tüm arkadaşlarımı ve takımımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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