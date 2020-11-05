  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Soljskjaer: - "Bugün çok iyi değildik. İlk 10 dakikada fırsatlar, açık alanlar ve gol bulacağımızı düşündük ancak kontrataktan 2 gol yedik"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:03:40 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Bugün çok iyi değildik. Böyle maçları hemen değerlendirmek çok zor. İlk 10 dakikada fırsatlar, açık alanlar ve gol bulacağımızı düşündük ancak kontrataktan 2 gol yedik." diye konuştu.

Yedikleri ilk golde büyük boş alan bırakmalarıyla ilgili soru üzerine Soljskjaer, "Kısa bir korner kullanıldı. Böyle böyle durumlarda karşı tarafta futbolcuların oynadığını unutabiliyorsunuz. Demba Ba da arkaya çok güzel sarktı. Kötü bir goldü. Bu seviyede böyle goller yememeliyiz. Böyle kolay goller yediğinizde ve bugün olduğu gibi daha fazla gol atamadığınızda maç kazanmak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in bulduğu ilk golle ilgili gelen ısrarlı sorular üzerine genç teknik adam, "Bu normalde yememeniz gereken bir gol. Kısa korner kullanılırken savunma görevlerimizi unuttuk ve üstümüze düşeni yapmadık. Bu benim sorumluluğumda. Bu seviyelerde böyle goller yememeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Soljskjaer, Premier Lig'de Arsenal'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Medipol Başakşehir'e yenilmelerinin kendilerini sarstığını anlatarak, "Benim için buna verilecek tek yanıt önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmak ve kendimizi toparlamak. Umarım takımımız için de bu durum böyledir. Önümüzdeki cumartesi günü Everton maçı var. Onlar da zor bir rakip. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın İrlandalı eski futbolcusu Roy Keane'nin kendisinin görevden alınabileceği yönündeki yorumları üzerine Soljskjaer, "Ben böyle bir yorumun üstüne konuşamam. Her zaman yorumlar olacaktır ancak bizim güçlü kalmamız gerekiyor. Bu kulüpte belli bir iş yapmak için çalışıyoruz. Bunun için işe alındık. Ekibimle en iyisini yapmaya devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı
Dünya

Görüntüler servis edildi! İran jeti akıllı bombayı böyle bıraktı

İran Hava Kuvvetleri’ne ait bir jet bölgede yapılan tatbikatta yeni akıllı bomba fırlattı.

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay