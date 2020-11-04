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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Galibiyet, öz güvenimizi yeniden canlandırdı"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:11:14 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükselen Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, takımın kaybettiği öz güveni yeniden kazanması açısından galibiyetin önemli olduğunu belirtti.

Başkent ekibinin başında ilk resmi maçına çıkan Mustafa Özer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Özer, başkent temsilcisinin son 6 maçını kazanamadığını hatırlatarak, "Maçın geneline baktığımızda üstün oynayan taraf bizdik. İlk yarı birbiri ardına geliştirdiğimiz ataklar sonuç verdi ve duran toptan ilk golümüzü bulduk. Belki ilk yarıda farka gidebileceğimiz bir karşılaşmada soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı rakibimiz daha istekliydi. İkinci golü bulunca oyuncularımız kısa süreli rehavete kapıldı. Galibiyet, öz güvenimizi yeniden canlandırdı." ifadelerini kullandı.

Genç bir kadroyla galip geldiklerini belirten Özer, "Geçen hafta İzmir depreminden dolayı lig maçı oynayamadık. İnşallah, bu hafta sahamızda Bursaspor'la oynayacağımız lig maçında oyuncularımın kupa maçında gösterdikleri gayreti ve başarıyı göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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