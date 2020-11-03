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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: - "Bu galibiyet Adanaspor taraftarına armağan olsun. Bundan sonra gelecek takımı bekliyoruz. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" - 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki: - "Biz artık ligimize döneceğiz. İnşallah ligde de bu futbolu oynamaya gayret edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:06:09 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükselen Adanaspor'da teknik sorumlu Semih Özü, "Bu galibiyet Adanaspor taraftarına armağan olsun. Bundan sonra gelecek takımı bekliyoruz. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki devre halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlk yarı 68 Aksaray Belediyespor'ın daha istekli oynadığını aktaran Özü, şöyle konuştu:

"Biz konsantrasyonda biraz sıkıntı yaşadık. Rakibimiz golü de buldu. Diğer pozisyonlarda da kalecimiz görevini iyi yaptı. Yenik durumdayken ilk yarının son dakikalarında bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı. Devrede gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarı daha istekli ve arzuluyduk. Rakibe alan ve zaman vermeyen, topun bizde kaldığı bir oyun oldu. Karşılığında ikinci golü bularak maçı kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bu galibiyet Adanaspor taraftarına armağan olsun. Bundan sonra gelecek takımı bekliyoruz. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."


- Tiryaki: "Ligde de bu futbolu oynamaya gayret edeceğiz"


68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki de Adanaspor'u aldıkları galibiyet nedeniyle tebrik etti.

Oyuncularını da verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Tiryaki, "Sahada iyi oynayan bir takım görüntüsü verdik. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorduk. Aslında bugün turu geçmek istiyorduk, ama nasip olmadı. Çocuklar maçın başından sonuna kadar kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Biz artık ligimize döneceğiz. İnşallah ligde de bu futbolu oynamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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