KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 7. haftasında 2-1 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi çünkü ikinci yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir'in geniş bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Rakiplerinin hafta içi oynadığı maçlar nedeniyle Konya'ya yorgun geleceğini düşündüklerini ifade eden Kartal, "Buna rağmen Medipol Başakşehir maça iyi başladı. Birkaç pozisyonları vardı, biz de bir penaltı yakaladık. Maalesef bunu değerlendiremedik." diye konuştu.

Son dönemde çok fazla şanssızlık yaşadıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Bu ara çok fazla şanssızlığımız oldu. Yedi oyuncumuzun sakatlığı var. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya 3 dinlenmiş oyuncuyla başladık. Biraz daha topun bizde kalmasını sağlayarak rakibin üstüne gidecek pozisyonlar bulduk. O ara kornerden ikinci golü yedik ama moralimizi bozmadık. Konyaspor'a yakışır bir oyun ortaya koyduk ve 1 gol bulduk. Ayrıca birkaç pozisyona daha girdik ama olmadı.

Sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi çünkü ikinci yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı. Elimizde kalan sağlam oyuncularla Konyaspor'a yakışır mücadelemizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi şartlar bu. Eksik oyuncularla beraber daha iyi çalışarak daha iyi motive olacağız. Bundan sonraki maçlarda da elimizden geldiği kadar iyi şekilde motive edip yolumuza devam etmeye çalışacağız."





- Medipol Başakşehir cephesi





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maça iyi başlayan taraf olduklarını söyledi.

Maçın başından sonuna kadar oyunu kazanmak isteyen bir görüntü verdiklerini belirten Buruk, "Beklemediğimiz bir anda penaltı oldu. Tabii burada Mert Günok'un kurtarışı çok önemliydi. Rakibimiz 1-0 öne geçse çok daha farklı bir maç olabilirdi. Ama ilk golü biz bulduk." ifadelerini kullandı.

Maçın başında Crivelli'nin yaşadığı sakatlığın takımın dizilişini tamamen etkilediğini anlatan Buruk, şunları ifade etti:

"Bu sakatlık bizim için kötü oldu. Zaten buraya çok eksikle gelmiştik. Ama oyunun genelinde iyi işler yaptık. İkinci golü bulduk. 2-1'den sonra rakibimizin baskısı vardı. Bu bölümde Konyaspor bizden iyi oynadı. Ama günün sonunda 2-1'i koruyan ve zorlu bir tempo içerisinden çıkıp maçı kazanan takım olduk. Bu, bizim için çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'u da iyi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz."