  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: "İyi oynadık ama topu ağlara atamadık" - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: "Bugün bizim için önemli olan 3 puan almaktı, bunu başardık"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:36:39 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, iyi mücadele etmelerine rağmen topu filelerle buluşturamadıklarını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybetmekten üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kazanmaları gereken bir maçtan puansız ayrıldıklarını belirten Sayhan, "İyi oynadık ama topu ağlara atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise maçtan önce yaptıkları planların oyuncuları tarafından sahaya yansıtılmasından memnun olduklarını aktardı.

Çok iyi bir futbol oynamadıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Güzel bir zamanda bulduğumuz golü koruduk. Bugün bizim için önemli olan 3 puan almaktı, bunu başardık. Sakatlarımız iyileştiğinde yukarılara tırmanacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı
Gündem

Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burha..
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir payla..
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay