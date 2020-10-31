İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, hakemlerden adil yönetim istediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mert, mücadelenin ilk yarısında hakem yönetiminin adil olmadığını düşündüklerini belirtti.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Fatih Mert, "Futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir'de depremde vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bizim hafta içi Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularımız vardı. Yedi futbolcumuz maalesef pozitifti. Negatife dönmedi ve bu maçta oynayamadılar. Alper Potuk kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Dokuz futbolcu eksik gelmek zorunda kaldık. Gelen arkadaşlar da burada elinden gelen çabayı, gayreti gösterdi. Buraya Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı puan almak için geldik." ifadelerini kullandı.

Yenildikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"MKE Ankaragücü'nün yeri burası değil. Diğer takımlardan 2 maç eksiğimiz var. Bundan sonraki haftalarda artık bizim için başlangıç olacak. İlk yarıdaki hakem kararlarının çok adil olmadığını düşünüyorum. Bize maalesef çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız sarı kart görünce ister istemez daha dikkatli oynamak zorunda kalıyor. Atılmamak için oynamak zorunda kalıyorlar. Biz bunu 2 hafta önce Rize deplasmanında da yaşadık. İkinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldık. İlk yarıda Atakan'ın bir pozisyonu var. Ben tam bilmiyorum ama arkadaşlar penaltı olabilir diyor. Biz adil yönetim olsun istiyoruz çünkü zor şartlarda mücadele ediyoruz. Özellikle bugün buraya çok zor şartlarda geldik. Bundan sonrası için inşallah hakemler biraz daha dikkatli olsun istiyorum."