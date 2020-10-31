İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ortaya koydukları iyi futbola rağmen mağlup oldukları için üzüntülü olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce spor kamuoyunda kendilerine şans verilmediğini dile getiren Çapa, "Karşılaşma öncesi çok şey söylendi. Bugün çok fazla şansımız olmadığı yorumlandı. Bugün oynanan oyuna göre bunun böyle olmadığını çok net gördük. İlk 20 dakikada yakaladığımız net pozisyon vardı ama değerlendirmedik. Dengeli giden ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığımız pozisyon hatasından dolayı Galatasaray öne geçti. İkinci devre daha istekli ve net pozisyonlara giren bir Ankaragücü vardı." diye konuştu.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un hatasında Bolingi ile girdikleri pozisyonu değerlendirememelerinin maçın kırılma anı olduğunu anlatan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Onu gole çevirebilseydik istek ve arzumuz ile güvenimiz biraz daha artacaktı. Galatasaray biraz daha risk almak zorunda olacaktı. Bizim de alanları daha iyi değerlendirme fırsatımız olacaktı. Buna rağmen geçiş oyunlarında zaman zaman olumlu geçişler yaptık ama son pasları iyi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, müsabakada Atakan Çankaya'ya yapılan müdahaleye hakemler tarafından penaltı verilmediğini söyleyerek, "Atakan'a yapılan bir faul var. Rizespor maçında bizim aleyhimize verilen penaltı VAR'dan verilmişti. Bu pozisyonda VAR'a bile gidilmeden geçiştirildi. Bu çok üzücü. Genel olarak bize karşı kartların biraz daha cömertçe ve cesurca çekildiğini görüyorum. Hakeme baskı yapmadan veya yapılarak bu işin çözüleceğine çok fazla inanmıyorum. Bu iş bir yere kadar böyle devam edecek ve sonra yine sıkıntılar yaşanacak." şeklinde görüş belirtti.





- "Oynadığımız futbolun karşılığı bu olmamalıydı"





Fuat Çapa, oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Henüz galibiyet alamamalarına rağmen iyi oynadıklarını dile getiren Çapa, "Oynadığımız futbolun ve girdiğimiz pozisyonların karşılığı bu olmamalıydı. Bugüne kadar 5 karşılaşma oynadık ama sadece 1 puan alabildik. Bu hiçbirimizi tatmin etmiyor. Bu maçların hiçbirinde rakipten aşağı oynamadık ve daha az pozisyona girmedik. Maalesef değerlendiremediğimiz pozisyonlar ve hakemlerin verdiği kararlar bize pahalıya mal oluyor. İnşallah şu anda koronavirüs testi pozitif olan arkadaşlarımızdan birkaçı önümüzdeki hafta aramıza katılır ve kadromuz içindeki rekabeti artırmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün oynayan futbolcularından memnun olduğunu aktaran Çapa, "Atakan bugün ilk kez 90 dakika oynadı. Gayet olumlu da oynadı. Erdi de aynı şekilde. Bu arkadaşlarımız geçen sezon TFF 1. Lig'de oynuyordu." şeklinde konuştu.





- "En az Galatasaray kadar pozisyona girdik"





Fuat Çapa, sahada en az Galatasaray kadar pozisyona girdiklerini dile getirdi.

Aldıkları yenilginin üzücü olduğunu aktaran Çapa, şöyle devam etti:

"Rakip sahada özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı bu kadar pozisyona girebiliyor ve oynamayı düşünerek bunu yapıyorsanız gelecek adına gayet olumlu. Bugün sadece direnç göstermedik, en az Galatasaray kadar pozisyona girdik. Psikolojik olarak kolay bir süreçten geçmiyoruz. Her gün idman yaptığınız arkadaşlarınızın koronavirüse yakalandığını duyduklarında futbolcular ve eşleri tedirgin oluyor. Oyuncularla olan diyaloğumuz gayet olumlu. Bugün de sahada ne kadar mücadele ettiğimizi herkes gördü."

Koronavirüs konusunda MKE Ankaragücü Kulübünün titiz davrandığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Çaykur Rizespor maçına gidene kadar herhangi bir pozitif vaka yoktu. O maçtan sonra vakalar ortaya çıkmaya başladı. Uçakla deplasmana gidiyoruz, havalimanında ve otellerde oluyoruz ve nerede, ne aldığımız açıkçası biz de bilmiyoruz. Futbolcularımız bu virüsü Ankara'da kapmadı. Deplasmana giderken veya dönüşte oldu." açıklamasında bulundu.

Çapa, "Türkiye Futbol Federasyonunda bir yetkili olsaydınız bu maçı erteler miydiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Erteletmezdim. Federasyonun belirlediği kural var. Bu kurala göre yeterince vaka sayımız olmadığı için oynamak zorundaydık. Oynamak da istedik. Çünkü en büyük eksiğimiz bugüne kadar az maç oynamamız. Rakiplerimiz 7 maç üst üste oynarken biz bir oynadık sonra bay olduk, tekrar oynadık milli takım arası girdi. Üst üste oynadığımız 3 maç yok. Yeni kurulan bir takım için kolay bir süreç değil." diyerek sözlerini tamamladı.