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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo: "Erken gol, bu performansı sergilememizde etkili oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:19:49 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendikleri maçta buldukları erken golün farklı skoru elde etmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sabo, ilk yarıda önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Onların yaptığı hataları değerlendirerek gole çevirdik. İlk yarıda 3 gol bulduk, ikinci yarıda da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansı sergilememizde etkili oldu." diye konuştu.

Bu sezon ligde 4 gol attığını hatırlatan Erik Sabo, "Performansım iyiye gidiyor. Takım için elimden geleni yapıyorum. Hocamızın da oyuncularla güzel iletişimi var. Bunun da verimli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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