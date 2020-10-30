BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor'a 3-0 yenilen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Çok insafsız goller yedik ve gerçekten oyuncularım adına çok üzülüyorum." dedi.

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolun çok acımasız bir oyun olduğunu söyledi.

Rakibin pozisyona girmeden 3 gol attığını savunan Dilsöz, şöyle konuştu:

"Beş altı net pozisyonumuz var, karşımızdaki takım bizi oynayarak hapsederek yense inanın hiç üzülmeyeceğim. Oyuncularım adına çok üzülüyorum, çok mücadele ettiler. İyi oynadılar, pozisyonlarımız var. Rakibin çabuk çıkmasıyla iki pasla gol yedik. Çok insafsız goller yedik ve gerçekten oyuncularım adına çok üzülüyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Maalesef kaybediyoruz, yapacak bir şey yok. Bunlardan da ders çıkartarak önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm."





- Semih Özü: "Bu maç bizim için fırsat oldu"





Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü de son iki hafta içeride ve deplasmanda aldıkları mağlubiyetlerin kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Özü, geçen maçlarda hiç beklemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Galip geleceğimiz maçları kritik bir şekilde küçük hatalardan kaybetmiştik. Rakibimizde geçen hafta deplasmanda galip gelmişti. Rakibimizi analiz ettiğimizde genç ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu biliyorduk. Bu maç bizim için fırsat oldu, rakibi ikinci bölgede tuttuk. İstediğimiz golleri de bulunca oyun tamamen bizim lehimize döndü. Bu galibiyetimiz son iki haftadır üzdüğümüz taraftarlarımıza armağan olsun."







