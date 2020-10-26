BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Menemenspor ile 0-0 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, "Bu kötü gidişi hemen sonlandırıp, üst sıralara çıkmak istiyoruz." dedi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya hazırlanmak için yeterli zamanları olmadığını belirterek, "İki antrenman ile ter antrenmanı yaptık. Toplantılar, taktiksel çalışmalar bu maçın temel hazırlığını oluşturdu." şeklinde konuştu.

Erginer, karşılaşmaya galibiyet umuduyla çıktıklarını dile getirerek, "Açıkçası yüzde 100 galip geleceğimizi umduğum bir maçtı. İlk yarı oyuna fena başlamadık aslında. Ama ilk yarı ve ikinci yarıda gördüğümüz şey üçüncü bölgede çok üretken değiliz. İlk yarıda oynadığımız oyunun sonucunda ikinci yarıdaki oyuna yapılacak müdahalelerle maçın kazanılması gerektiğini düşünüyordum. Rakip de 10 kişi kaldı. Ofansif hamleler yaptık ama bu 10 kişilik rakibin durumundan sonra bizim daha iyi bir oyun ortaya koymamızı bekliyordum." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın son bölümünden hiç memnun olmadığını da kaydeden Erginer, "Orada da daha üretken olup daha çok sorumluluk alabilirdik. Bunları gerçekleştiremedik. 6 maçta 2 puanla oynamak tabii ki kolay değil. Oyuncularımın üstünde bir baskı oluşturabilir. Biz iyi bir takımız iyi oyuncularımız var. Her maç her antrenman üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Bu kötü gidişi hemen sonlandırıp, üst sıralara çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Dilaver Mutlu: "En azından istediğimiz puanı aldık"





Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise Beypiliç Boluspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ifade ederek, "Gerçekten de zordu. Tabii bir de oyun içinde eksik kalıp, 35 dakika da eksik oynayınca bayağı zorlandık. Maçın genelinde 2 pozisyon verdik. İyi bir oyun disiplini ile oynadık." diye konuştu.

Maçın 62. dakikasında 10 kişi kalınca oyunun düzenini değiştirmek zorunda kaldıklarını da belirten Mutlu, "En azından kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Biz de maçı böyle idare ettik. En azından istediğimiz puanı aldık. Artık bundan sonra hedefimiz Ankaraspor maçı." ifadelerini kullandı.