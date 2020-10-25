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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: - "İkinci yarının başında konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Geri dönmek zor oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:06:56 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, ikinci yarının başında yaşadıkları konsantrasyon kaybı nedeniyle üst üste goller yediklerini söyledi.

İngiliz çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Oyunu kontrol ettik. Taktik olarak iyiydik. İkinci yarının başında ise konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Geri dönmek zor oldu. Son dakikalarda yine baskı kurarak geri gelmeyi denedik ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

İstedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu nedenle öz güven kaybı yaşadıklarını vurgulayan Newton, "Bu, her takımın yaşayacağı bir durum. Öz güven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Yapmamamız gereken hataları yapıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Takım doğru yolda. Eğer bu hataları azaltırsak daha iyi olacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.


- Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor


Bordo-mavili takım, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan bordo-mavililer, 6 maçta tek galibiyet alabildi.

Bu müsabakalarda 3 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.

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