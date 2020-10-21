ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 4-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Kazandığımız için mutluyuz. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından sonra geri dönüş yaparak kazanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Zor günler geçirdiklerini aktaran Özat, "Bugün kazansak da her şey toz pembe değil. Toplum ve şehir olarak sabırsız. Geçen hafta aldığımız bir mağlubiyetle neden böyle oldu bunu anlamak mümkün değil. Bu bizi gerçekten üzdü. Ama futbolun içinde bunlar var, alışık olmamız lazım. Böyle kötü zamanlarda destek olunmalı. Sadece başkan ve yönetimin desteği yetmiyor. Oyuncu gurubu profesyonel, her zaman arkasında destek ister. Biz de bu desteği isteriz. Kimse başarısız olmak istemez." diye konuştu.

Özat, oyunun genelinde iyi oynadıklarını vurgulayarak, "İyi iş çıkarttı çocuklar. Bütün takıma teşekkür ediyorum. Erkan ve Volkan yüzde 100 hazır olmamalarına rağmen mevcutlarının tamamını verdiler, takdire şayandı. Ön tarafta geniş bir kadro genişliğimiz var. 8 oyuncumuz var, maalesef bunların 3'ü oynayacak. 4-5 tanesi yerine göre oturacak. Bugün üzüldüğüm bir olay oldu. Oynamayan oyuncularımın da oynayan arkadaşlarına saygılı olmalarını isterim. Bugün oynayan yarın oturur, yarın oynayan bugün oturur. İsim vermeyim ama gidince kendisiyle konuşacağım. Kazandığımız için mutluyuz. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum." şeklinde konuştu.





- Karafırtınalar: "Rakip usta ayaklarıyla bizi yendi"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da oyuncularının iyi mücadele verdiğimi kaydetti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Karafırtınalar, şunları söyledi:

"Maçın başında 2 sakatlık yaşadık. Oyun temposu bizdeydi şok 2 gol yedik. Buna reaksiyon verdik ve devreye 2-1 girdik. Oyun anlayışımızı gözden geçirdik. Bana göre iki devre de oynanan oyun 4-2'nin göstergesi değil. Oldukça iyi oynadık. Sadece ön tarafta pozisyonları sonlandırırken sıkıntı yaşadık. Rakip usta ayaklarıyla bizi yendi. Ama verilen mücadele, oynanan oyun fazlasıyla tatminkar. Çocukların enerjisi görülmeye değerdi, onlara teşekkür ediyorum. Her hafta daha güçlü oluyoruz. Bu oyun, 6 karşılaşmanın içinde en iyisiydi. Ama skor bunu desteklemiyor. Atak sonlandırma olayını daha pozitif hale getirmemiz lazım."