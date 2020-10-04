ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de Adanaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "4 maçlık periyodu 2 puan ortalamasıyla geçtik. Bundan sonraki periyotta daha çok çalışıp, daha yüksek bir puan ortalamasıyla mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kaçırdıkları bir çok gol pozisyonu olduğunu belirtti.

Gol atmak için her şeyi denediklerini ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Ligin 4. maçını oynadık. Bu maçlarda 30 net gol pozisyonuna girmişiz. Bu bizim açımızdan sevindirici. Ama girdiğimiz gol pozisyonu sayısıyla attığımız gol sayısı orantılı değil. Tabii bunu geliştireceğiz. Yeni oyuncularımız forma giydi. Gökhan İnler bana göre muhteşem bir oyun sergiledi, Chedjou da öyle. Bir kaç oyuncumdan istediğim verimi alamadım. Onlar da yeni yeni forma şansı buluyor. Milli takım arasında daha çok çalışarak kendilerini geliştirecekler. Milli takım arasında biz de sıkı çalışacağız. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."





- Özü: "Kalecimiz Karacic bir puanı bize hediye etti"





Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, iki takımın da çok iyi mücadele verdiğini dile getirdi.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Özü, "İki takım için de birer puanın karşılığı olan bir oyundu. Oyunun üstüne koyarak gideceğiz. Geçen haftaya göre daha olumlu işler yaptık. İki pozisyonumuz var. Rakibin kaliteli ayaklardan oluştuğunu biliyorduk. Türkiye'de herkesin bildiği oyuncular. Biz onlara yakın oynayarak, yardımlaşarak oyun alanı bırakmadık. Oyuncularımız verilen görevi çok iyi yaptılar. Son dakikada kalecimiz Karacic bir puanı bize hediye etti. Ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



