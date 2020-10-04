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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: - "Bu galibiyetin değerli olabilmesi için aynı oyunu ve isteği önümüzdeki haftalara da yansıtmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:22:35 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, galibiyeti getiren performası gelecek maçlarda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Mert Nobre, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, ligdeki ilki iki maçta da iyi oynadıklarını ancak gol bulamadıklarını hatırlattı.

Maçsız geçen bir haftayı çok iyi değerlendirdiklerini aktaran Nobre, "Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve elimizden gelenin en iyisini yaparak Beşiktaş deplasmanından galip ayrıldık. İkinci golü bulabilsek belki daha rahat bir maç olacaktı ama Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu mücadele de önemliydi. Daha yolun başındayız. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin değerli olabilmesi için aynı oyunu ve isteği önümüzdeki haftalara da yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

Birlikte mücadele ettiklerinde neler yapabildiklerinin görüldüğünü aktaran Nobre, "Bu galibiyeti, sabırla mücadelemizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi, inandığımız yolda devam edeceğiz. Bugün harika oynadık, çok istekliydik. Bugünkü mücadele ve inançtan vazgeçmeyeceğiz. Bize başarıyı bu mücadele ve inancın getireceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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