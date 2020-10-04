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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani: - "Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu: - "Düşünmediğimiz bir sonuç oldu, buradan en az 1 puan almayı planlıyorduk, üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:07:25 -
Maçın ardından

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani, kendi sahalarında 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçına ilişkin, "Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Geylani, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sonuç olarak mutlu oldukları bir maç oynadıklarını aktardı.

Lige milli takım arası verileceğini hatırlatan Geylani, "Lige verilen araya galibiyetle girmek biçim için önemliydi. 1-0 kazanmanın mutluluğun yaşıyoruz. Aslında ilk yarı çok kurguladığımız gibi olmadı. Baskılarımız biraz eksik kaldı, bunun için ilk yarıda topu rakip takıma verdik. Bu bizim düzeltmemiz ve geliştirmemiz gereken bir taraf. Fakat ikinci yarı önde baskılarımız daha fazla olunca topa daha fazla sahip olduk. Kenar ataklarında iyi işler yaptık ve attığımız bir golle de maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisarspor'un maçın son dakikasında yüzde yüzlük bir pozisyon yakaladığını ifade eden Geylani, "Allah'tan oyuncularımız topu çizgiden çıkardı, o gol olsa maç 1-1 bitebilirdi. Ama biz sahaya 5 oyuncumuz yeni tip koranavirüs salgını olduğu için onlardan yoksun çıktık. Kevin Boli de sakattı. Yani 6 oyuncumuz da yoktu. Oynayan arkadaşlar elinden geleni yaptı ve müthiş bir oyun sergilediler." ifadesini kullandı.


- Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, maçtan önce kurguladıkları oyunu sahada oynadıklarını dile getirdi.

Takımın ilk yarı iyi oynadığını ancak bulduğu pozisyonları değerlendiremediğini ifade eden Kahyaoğlu, şunları kaydetti:

"Pozisyonları değerlendiremeyince sıkıntıya düşüyorsunuz. Takımın motivasyon olarak da düşmesine neden oluyor. Sonuçta futbol oynuyorsunuz gol atamanız lazım. Yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım, atamazsak bu şekilde sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Düşünmediğimiz bir sonuç oldu, buradan en az 1 puan almayı planlıyorduk, üzgünüz."

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