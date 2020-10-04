  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: - "Mücadelemiz umut verici" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:52:54 -
Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 beraber kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, sergiledikleri performansın gelecek adına kendisini umutlandırdığını söyledi.

Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak iyi mücadele etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Bir puandan daha fazlasını istiyorduk" diyen Prosinecki, "Mücadelemiz umut verici. Herkes kazanmak istedi. Birkaç şans bulduk. Daha fazla şans bulabilir ve değerlendirebilirdik. Bununla alakalı 2 haftalık bir sürecimiz var. Gerekli analiz ve çalışmaları yapıp, istediğimiz futbolu ortaya koyabilmek için daha çok çalışacağız. Benim beklentimin altında bir performans gösteriyoruz. Bizim takımımızın kalitesi çok yüksek. Bu kadar kaliteli futbolcuya sahip olup da bu kadar az üretmek güzel değil. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.


- Kartal: "Üç puan hedefliyorduk"


İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş galibiyetinden sonra iyi bir moralle Denizlispor maçına çıktıklarını belirtti.

Oyunun genelinde dört net pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, şöyle konuştu:

"İkili mücadelelerin 89 tanesinden 49'unu biz kazandık. Sıcak havaya rağmen 65-70'inci dakikalardan sonra yaptığımız değişiklikler ve hamlelerle oyuna hakim olduk. Son dakikada yüzde yüz bir gol pozisyonumuz daha vardı, onu da değerlendiremedik. Sonuç olarak burada 3 puan almayı hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Bu iyi mücadele ve taktiksel disiplinle verilen görevleri yerine getirdikleri için futbolcularımı tebrik ediyorum. Her geçen gün gelişmekteyiz. 3 haftalık bir periyotta oyuncularımın gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' diye ekibimle çalışıyoruz. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler:
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar..
Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız
Ekonomi

Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay