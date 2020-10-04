DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 beraber kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, sergiledikleri performansın gelecek adına kendisini umutlandırdığını söyledi.



Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak iyi mücadele etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Bir puandan daha fazlasını istiyorduk" diyen Prosinecki, "Mücadelemiz umut verici. Herkes kazanmak istedi. Birkaç şans bulduk. Daha fazla şans bulabilir ve değerlendirebilirdik. Bununla alakalı 2 haftalık bir sürecimiz var. Gerekli analiz ve çalışmaları yapıp, istediğimiz futbolu ortaya koyabilmek için daha çok çalışacağız. Benim beklentimin altında bir performans gösteriyoruz. Bizim takımımızın kalitesi çok yüksek. Bu kadar kaliteli futbolcuya sahip olup da bu kadar az üretmek güzel değil. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.





- Kartal: "Üç puan hedefliyorduk"







İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş galibiyetinden sonra iyi bir moralle Denizlispor maçına çıktıklarını belirtti.

Oyunun genelinde dört net pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, şöyle konuştu:

"İkili mücadelelerin 89 tanesinden 49'unu biz kazandık. Sıcak havaya rağmen 65-70'inci dakikalardan sonra yaptığımız değişiklikler ve hamlelerle oyuna hakim olduk. Son dakikada yüzde yüz bir gol pozisyonumuz daha vardı, onu da değerlendiremedik. Sonuç olarak burada 3 puan almayı hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Bu iyi mücadele ve taktiksel disiplinle verilen görevleri yerine getirdikleri için futbolcularımı tebrik ediyorum. Her geçen gün gelişmekteyiz. 3 haftalık bir periyotta oyuncularımın gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' diye ekibimle çalışıyoruz. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün aldığımız 1 puan için çok mutluyum."



