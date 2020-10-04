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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Serkan Topkaya: - "Takımımızın mücadelesinden, geriden gelip skoru dengelemesinden memnunum" - Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: - "Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:41:07 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasından sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Serkan Topkaya, "Takımımızın mücadelesinden, geriden gelip skoru dengelemesinden memnunum." dedi.

Topkaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini vurguladı.

Penaltıdan yedikleri gole kadar yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Topkaya, şöyle konuştu:

"Golden sonra çabuk reaksiyon gösterdik. İkinci yarının başlangıcıyla rakip üzerine baskı kurduk ve golü bulduk. Baskımız devam etti. İki net penaltımız verilmedi. Verilseydi farklı şeyler konuşabilirdik. Takımımızın mücadelesinden, geriden gelip skoru dengelemesinden memnunum. Milli maç arasında da eksiklerimizi düşünüp çalışacağız. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. Zevkli ve keyifli bir maç oldu."


- Karafırtınalar: "Burayı çıkış maçı olarak düşünüyordum"


Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da maça galibiyet için çıktıklarını belirtti.

İlk hafta kazandıklarını ancak sonraki iki mücadeleyi kaybettiklerini anımsatan Karafırtınalar, "Burayı çıkış maçı olarak düşünüyordum. İlk yarıda iyi oynadık. Devre arasında iki değişiklik yaptım. Çabuk hücum yapmak istedik ancak olmadı. Savunmada hatalar yaptık. Eskişehirspor'un istek ve arzusunun etkisi vardı. Mücadelelerde eksik kaldık. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler." diye konuştu.

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