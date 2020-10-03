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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Biz hangi sahada olursa olsun total futbolun gereklerini yerine getirmek, pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. Karşılaşmada eksiğimiz buydu"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:28:33 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Palut, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in ilk 3 haftada aldığı skorların da etkisiyle ilk yarıda bir reaksiyon gösterdiğini ve kendilerinin buna karşılık veremediğini belirtti.

İlk yarıda oynadıkları futbolun standartlarının altında kaldığını bildiren Palut, ikinci yarıda rakiplerinin yaptığı ataklara karşılık verdiklerini kaydetti.

Palut, Medipol Başakşehir'i eksik oyuncuyla yakaladıkları pozisyonlar olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuç olarak Başakşehir topla çok oynamasına ve ceza sahamız çevresine çok oyuncuyla gelmesine rağmen net bir pozisyon vermedik. İyi savunma yaptık. Özetle ikinci yarıda takımımızın gösterdiği mücadeleden ve özellikle defans disiplininden memnunum. Tabii ki biz hangi sahada olursa olsun total futbolun gereklerini yerine getirmek, pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. Karşılaşmada eksiğimiz buydu."


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