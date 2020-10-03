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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Burada bizim için 1 puan değerli"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:15:08 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, Medipol Başakşehir'in maça çok iyi başladığını dile getirerek, "İlk yarıda oyunu domine eden bir Medipol Başakşehir vardı. Lige kötü başlasalar da iyi ve kaliteli bir takım. İlk yarıda rakibe net pozisyon vermedik ancak iyi defans yaptığımızı da söyleyemeyiz. Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık. Ofansif anlamda istediklerimizi maalesef yapamadık." diye konuştu.

Ersan Parlatan, maçın ikinci yarısında daha iyi savunma yaptıklarını anlatarak, "İlk devreye göre daha iyiydik. Ani ataklardan 2-3 pozisyon yakaladık. Takımımız ikinci yarı gerçekten olağanüstü bir savunma yaptı ve bir puan almamızı sağladı. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Burada bizim için 1 puan değerli. Daha iyi futbol oynayabilen bir takımımız. Daha önce bunu gösterdik. Çalışıp, emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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