Maçı iptal ettiler! Pakistan'dan tepki

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Yeni Zelanda'nın iki ülke arasında bugün oynanması planlanan kriket maçını güvenlik gerekçesiyle tek taraflı olarak komplo üzerine iptal ettiğini belirterek, Wellington yönetiminin Pakistan'da tehdit aldıklarına dair sağlam kanıtları olmadığını ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Ahmed, başkent İslamabad'da Yeni Zelanda kriket takımının terör tehdidi gerekçesiyle Pakistan'daki turunu iptal etmesini değerlendirdi.

Ahmed, Yeni Zelandalı yetkililerin iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıtı kendilerine sunmadığını ifade ederek, seyircisiz maç oynanmasını teklif ettiklerini ancak bunun da muhatapları tarafından kabul edilmediğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın kriket maçını tek taraflı olarak komplo üzerine iptal ettiğini belirten Ahmed, Wellington yönetiminin Pakistan'da tehdit aldıklarına dair sağlam kanıtları olmadığını söyledi.

Yeni Zelanda kriket takımı, Pakistan'daki turunu bugün terör tehdidi aldıkları gerekçesiyle iptal etmişti.