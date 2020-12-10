Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında bu akşam deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Sivasspor, rakibini yenmesi durumunda gruptan çıkarak bir üst tura yükselecek. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında geride kalan 13 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi Tel-Aviv Sivasspor maçı saat kaçta başlıyor?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel Aviv, Sivasspor'u konuk edecek. 10 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 karşılaşmasından canlı izlenebilecek.

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında bugün Maccabi Tel-Aviv ile oynanacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Albayrak, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, futbolculardan Max Gradel ile açıklamalarda bulundu.

Bugünkü karşılaşma öncesi takıma yürekten inandığını ve güvendiğini belirten Albayrak, "Öncelikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta Başakşehir antrenörü Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçı saldırıyı lanetliyorum. Kırmızı kartı çok çabuk şekilde kaldıran UEFA yetkililerini de kutluyorum. Bizler bu tip, insanlık dışı ırkçı saldırılara karşı hep birlikte ortak davranış sergilediğimiz zaman kazanan bizler olacağız." diye konuştu.

İLK 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, D.Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Apindangoye, Camara, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare