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Spor Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi
Spor

Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:49:15 -
Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Maccabi Tel-Aviv takımı bugün saat 18.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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