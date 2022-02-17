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Dünya Macaristan'dan Ukrayna kararı
Dünya

Macaristan'dan Ukrayna kararı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, savaşmak için Ukrayna'ya asker yollamayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 00:18:00 -
Macaristan'dan Ukrayna kararı

Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteci dalgasına yönelik başbakanın, içişleri ve savunma bakanlıklarına, eylem planı yapması talimatı verdiğini belirtti.

Gulyas, hükümetin savaşmak için Ukrayna'ya Macar askeri yollamayacağını söyledi.

Ülkesinin, on binlerce mülteci kabul etme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Gulyas, hükümetin, mültecilerin çoğunun Polonya'yı, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın ve aynı bölgedeki Ukraynalıların ise Macaristan'ı seçeceğini varsaydığını sözlerine ekledi.

Ukrayna'da yaklaşık 150 bin civarında Macar azınlık yaşıyor.

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