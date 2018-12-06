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Macaristan'dan Makedonya'ya AB üyeliği için destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:19
Macaristan'dan Makedonya'ya AB üyeliği için destek

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Makedonya'nın NATO üyeliği için ciddi adımlar attığını, gelecek yıl ocak ya da şubat ayında Yunanistan ile isim sorununu çözmesinin ardından NATO üyesi olmasının beklendiğini söyledi.

'Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli'

İkili görüşmelerde Makedonya Dışişleri Bakanına ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Makedonya'nın Avro-Atlantik entegrasyon sürecini desteklediğini yinelediğine değinen Szijjarto, ''Makedonya çoktan beri NATO üyesi olmalıydı. Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli.'' diye konuştu.

Szijjarto, Batı Balkanlar'da çözümsüz sorunların büyük problemlere neden olduğunu, bunun çözümünün ise Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin hızlandırılmasından geçtiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in Macaristan'a coğrafi açıdan yakın bir ülke olduğunu bu yüzden ülkede istikrar olmasının Macaristan için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:19
  1. macaristan
  2. bosna hersek
  3. makedonya

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