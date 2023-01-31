Macaristan'dan İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki: Kabul edilemez

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Szijjarto ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına ilişkin, herhangi bir dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Macar Bakan, "Hristiyan olarak, inançlı Katolik Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir inancın kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir ülke, NATO'ya katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin de desteğini kazanmak istiyorsa o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir" dedi.

Szijjarto, son dönemde Avrupa ve küresel çapta gerçekleşen olayların Türkiye'nin önemini artırdığını, Macaristan olarak Türkiye'nin adımlarını desteklediklerini belirtti.

Macaristan'ın komşusunda savaşın sürdüğünü, bunun etkilerini ağır bir şekilde hissettiklerini ifade eden Szijjarto, bir an önce barışın sağlanması gerektiğini, bu kapsamda yapılan girişimlerin Rusya dostu olarak damgalanmaması gerektiğini söyledi.

Szijjarto, ''Savaş sadece görüşmelerle bitirilebilir. Bunu Türkiye'nin başarılı girişimleri de kanıtladı. Hatta bugüne kadarki barışın sağlanması için yapılan en başarılı girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu yapabildi. Girişimler sonucunda tahıl anlaşması imzalandı. Biz Türkiye'nin barış için attığı adımları devam ettirmesini destekliyoruz.'' dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tek başarılı barış girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini kaydeden Szijjarto, bu yüzden, Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi için girişimlerde bulunacağını söyledi.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın ülkesinin doğal gaz tedarikinde önemli rol oynadığına işaret eden Szijjarto, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın, Avrupa'da, Doğu-Batı arasında yüzde 100 kapasite ile çalışan tek hat olduğunu ve geçen yıl Macaristan'a 5 milyar metreküp doğal gazın bu yolla ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin sınır koruma alanında attığı adımları kararlı bir şekilde desteklediğini dile getiren Szijjarto, Suriye'den savaş nedeniyle evlerini terk etmiş kişilerin tekrar evlerine geri dönebilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasının da önemli olduğunu söyledi.

Szijjarto, ülkesiyle Türkiye arasındaki işbirliğinin "öncelikli stratejik işbirliği" seviyesine yükseltileceğini aktardı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine, ülkesinin NATO'nun genişlemesini desteklediğini belirten Szijjarto, Macaristan Ulusal Meclisi şubatta tekrar açıldığında bu ülkelerin üyeliklerine onay verilmesinin gündeme alınacağını söyledi.