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Dünya Macaristan'da LGBT referandum sonuçları onaylandı
Dünya

Macaristan'da LGBT referandum sonuçları onaylandı

Macaristan Ulusal Meclisi, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenleme hakkında alınan referandum kararını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 01:19:00 -
Macaristan'da LGBT referandum sonuçları onaylandı

Parlamentoda yapılan oylamaya iktidar partisi milletvekillerinin yanı sıra sadece birkaç bağımsız milletvekili katıldır, muhalefet partileri oylamada yer almadı.

Parlamento, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenleme hakkında alınan referandum kararını oyçokluğuyla onayladı.

Buna göre henüz tarihi belirlenmeyen referandumda halka 4 soru sorulacak.

Cevap verilmesi istenen sorular şöyle:

"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz? Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"

Yasanın içeriği

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Fransa, Almanya ve Belçika'nın da arasında bulunduğu bir çok Avrupa Birliği (AB) ülkesi söz konusu yasaya sert tepki göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yasayla ilgili, "Bu Macar yasası, utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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