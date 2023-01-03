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Dünya Macaristan'da hava sıcaklığı 18,2 dereceye çıktı
Dünya

Macaristan'da hava sıcaklığı 18,2 dereceye çıktı

Macaristan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı 2 Ocak'ta 18,2 derece ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 00:36:00 -
Macaristan'da hava sıcaklığı 18,2 dereceye çıktı

Macaristan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı 2 Ocak'ta 18,2 derece ölçüldü.

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde 2 Ocak'taki en yüksek sıcaklığın, 1992 yılında Szentgotthard kentinde 16,4 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Fülöphaza kentinde bugün sıcaklığın 18,2 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın azalacağı kaydedilerek, sıcaklığın yine mevsim normallerinin üstünde seyredeceği vurgulandı.

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