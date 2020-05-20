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Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:37:03 -
Macaristan'da doğum anında kaydedilen cinsiyet daha sonra değiştirilemeyecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da parlamentosunda, doğum anında kaydedilen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesini önleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Yasa tasarısı, 199 sandalyeli Ulusal Mecliste, 56 ''hayır'', 4 ''çekimser'' oya karşı 134 ''evet'' oyuyla kabul edildi.

Söz konusu değişiklik ile Macaristan'da resmi kurumlar sadece çocuğun doğumundan sonra biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetini tanıyacak ve bu daha sonraki dönemde değiştirilemeyecek.




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