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Dünya Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 650 bini aştı
Dünya

Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 650 bini aştı

Macaristan Başbakanı İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a giriş yapan Ukraynalıların sayısının 650 bini aştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:13:00 -
Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 650 bini aştı

Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Macaristan'a günlük 8-12 bin kişinin giriş yaptığını ve 24 Şubat'tan bugüne kadar gelenlerin sayısının 650 bini aştığını, bu rakamın 900 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Macaristan'ın bugüne kadar mültecilerin bakımı için 40 milyar Macar forintinden fazla harcama yaptığını, Avrupa Birliği'nin (AB) ise bu meblağın sadece yüzde 2'sini karşıladığını kaydeden Bakondi, AB'nin daha fazla destek vermesini beklediklerini belirtti.

Yabancılar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 24 Şubat'tan bugüne kadar Macaristan'da 19 bin 378 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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