Macaristan-Türkiye milli maçı
İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Puşkas Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic