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Spor Macaristan-Türkiye maçına doğru
Spor

Macaristan-Türkiye maçına doğru

Milli kaleci Mert Günok: "Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:55:34 -
Macaristan-Türkiye maçına doğru

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı file bekçisi Mert Günok, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak grup lideri olma şansına sahip olduklarını ve bunu kullanmak istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Macaristan'ın yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Günok, Türkiye'nin ilk maçta sahasında Macaristan'a yenilmesinin hatırlatılması üzerine, "O karşılaşmayı pandemi dönemi içerisinde geçtiğimiz sezonun yeni sezonla karıştığı, takımların düzgün bir hazırlık dönemi geçiremediği ve dolayısıyla liglerin de başlamadığı bir zamanda oynamıştık. Bu kez durum farklı. Macaristan müsabakasını kazandığımız takdirde grupta lider olup bir üst lige çıkma şansımız var ve biz galibiyet için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Mert Günok, Macaristan'da Dominik Szoboszlai'nin forma giyemeyecek olmasıyla ilgili bir soruya ise "Bireysel olarak oyuncuları değerlendirmek doğru olmaz. Günümüzde her takımda birden fazla kilit oyuncu var. Amacımız takım olarak iyi mücadele ederek galibiyete ulaşmak." yanıtını verdi.

Hırvatistan maçının devre arasında Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunun öğrenilmesi nedeniyle panik yaşamadıklarını belirten milli file bekçisi, "Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Burada bu konuyla ilgili bir endişemiz yok. 3 puanı alıp sağlıklı bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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