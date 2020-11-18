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Spor Macaristan-Türkiye maçına doğru
Spor

Macaristan-Türkiye maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Grubun son müsabakasında ilk maçta kaybettiğimiz maçın rövanşını alarak, grubu 9 puanla bitirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:19:47 -
Macaristan-Türkiye maçına doğru

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak rövanşı almak ve grubu 9 puanla tamalamak istediklerini söyledi.

Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Puskas Arena'da, video konferansla basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'dan kazanarak mutlu ayrılmak istediklerini belirten Şenol Güneş, "Takım olarak hazırız. Oyuncularımızın moral motivasyonu iyi. Rakibimizin gücünü biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. İki kaliteli takımın maçı olacak. Kazanmak için sahaya çıkacak iki takımdan hak eden kazansın. Grubun son müsabakasında ilk maçta kaybettiğimiz maçın rövanşını alarak, grubu 9 puanla bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'na hazırlandıklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde de bir şansımız varsa onu kullanmak istiyoruz. Takımımızın son durumunu görmek istiyoruz. İyi bir durumdayız, bu bir emek, cesaret, çalışma, toplumun takımı kucaklaması var. Kısa zamanda her şeyi istiyoruz. Bunlar kolay olacak işler değil. Bir seviye daha yükselmek için rakipleri daha güçlü seçmek istiyoruz. Hazırlık maçlarındaki başlangıçtaki rakiplerimizle şu anki rakiplerimiz farklı. Hatta grubumuzdaki takımların hep futbol ekolleri var. Bunlara karşı oynamaya çalıştık. Takımın durumunu görmek istiyoruz. Bazen kendimizi olağanüstü yere koyuyoruz, bazen de çok kötü bir yere koyuyoruz. Kazanıp kaybedeceğiz ama uzun vadede Türk futbolunun kazanabilmesi için hem yarışta önde olmak, hem üretimde de iyi olmak istiyoruz. Bu bugünden yarına olacak bir iş değil. Adım adım gitmek durumundayız."

Macaristan'a ilk maçta kaybettiklerini, ancak o günkü şartların aleyhlerine olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Eylül ayında maçlara başladığımızda hiçbir oyuncuyu görmeden sezona başladık. Macaristan ise 14 Ağustos'ta lige başladı. Rusya da bizden önce lige başladı. Oyuncuyu ve takımın durumunu görmeden sahaya çıkma durumunda kaldık. Macaristan bizden daha iyi oynadı ve kazandı ama bizden daha hazırdı. O maç bize şunu söylüyor; Çalışmadan, hazırlanmadan yaptığın işte başarılı olma şansın az." şeklinde konuştu.

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