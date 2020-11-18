Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?
Macaristan Türkiye maçı kaç kaç? | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Futbolsevereler maçın sonucu araştırmaya başladı. Peki, Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? | Milli maç sonucu | Türkiye'nin kaç puanı var?
Macaristan Türkiye maçı | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan deplasmanında. Peki, maç kaç kaç bitti?
Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?
Macaristan Türkiye maçı TSİ 22.45’te başladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Türkiye Macaristan'ı mağlup eder, Rusya'da Sırbistan'a puan kaybederse milli takımın grubu lider tamamlayıp A Grubu'na yükselme şansı bulunuyor.
Sırbistan-Rusya maçının ise ilk yarısı 4-0 bitti.
Macaristan Türkiye ilk 11’ler
MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun