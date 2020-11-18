  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?
Spor

Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?

Macaristan Türkiye maçı kaç kaç? | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Futbolsevereler maçın sonucu araştırmaya başladı. Peki, Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti? | Milli maç sonucu | Türkiye'nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:40:00 -
Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?

Macaristan Türkiye maçı | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında A Milli Futbol Takımımız, Macaristan deplasmanında. Peki, maç kaç kaç bitti?

Macaristan Türkiye maç sonucu | Milli maç kaç kaç bitti?

Macaristan Türkiye maçı TSİ 22.45’te başladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Türkiye Macaristan'ı mağlup eder, Rusya'da Sırbistan'a puan kaybederse milli takımın grubu lider tamamlayıp A Grubu'na yükselme şansı bulunuyor.

Sırbistan-Rusya maçının ise ilk yarısı 4-0 bitti.

Macaristan Türkiye ilk 11’ler

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Spor

Süper Lig haftanın maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkla..
Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı
Gündem

Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret eden, Ermeni yanlısı olarak bilinen Rus gazeteci, Azerbaycan kontrol noktasında dalgal..
Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı
Dünya

Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeleri değiştirmesi sonrası hareketlenen ve bir türlü kendi içindeki çatışmaları bastıramayan Mısı..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay