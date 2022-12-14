Macaristan-Türkiye ihracat trafiğinde büyüme

Yeni Akit Ankara

Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş’ın bildirdiğine göre; Macaristan Türkiye’ye 2022’nin Ocak ve Eylül ayları arasında en fazla elektrik, makine, tıbbi cihazlar ve bunların aksamlarını ihraç etti. Bunu sırasıyla otomotiv ve aksesuarları, nükleer reaktörler, kazanlar ve makine parçaları, plastikler ve plastikten mamul eşyalar, farmasötik ürün ve çeşitli kimyasal ürünler takip etti. Yine 2022 Ocak ve Eylül ayları arasında Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatında 2021’e oranla yüzde 12‘lik bir artış gerçekleşti.

132 Macar firmasına destek olundu

Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş tarafından yapılan değerlendirmede Hepa Türkiye’nin yıl içinde mevcut verilere göre toplam 132 Macar firmaya destek olduğu belirtildi. Aktaş, Macaristan Türkiye’ye 2022’nin Ocak ve Eylül ayları arasında en fazla elektrik, makine, tıbbi cihazlar ve bunların aksamlarını ihraç ettiğini vurguladı. Bunu sırasıyla otomotiv ve aksesuarları, nükleer reaktörler, kazanlar ve makine parçaları, plastikler ve plastikten mamul eşyalar, farmasötik ürün ve çeşitli kimyasal ürünler takip ettiği yorumunda bulunan Aktaş yine 2022 Ocak ve Eylül ayları arasında Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatında 2021’e oranla yüzde 12 ‘lik bir artış gerçekleştiğini ifade etti.

Macar firmalarının Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere açılması teşvik ediliyor

Macaristan’a Türk şirketler tarafından yapılan yatırımın Macaristan Konsolosluğu görev alanında olduğu belirtilirken, Hepa Türkiye’nin Macar şirketlerin hem Türkiye pazarına girerek ürünlerini ihraç etmesi hem de bu şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaparak üçüncü ülkelere açılması hususunda destek verdiği belirtiliyor.

Otomotiv Sektörü Düşüşte, Sağlık Sektörü Atağa Geçecek

Macaristan’ın Türkiye’ye yönelik öncelikli ihracat kalemi olan otomotiv sektörü globalde bir daralma yaşıyor. Bu nedenle bu sektörde 2022 yılında 2021’e oranla bir düşüş gerçekleşti. Yine hayvancılık sektöründe Türkiye’nin özellikle canlı hayvan ithalatındaki izinleri Ağustos 2022’de açması sebebiyle Macaristan’ın Türkiye’ye ihracatındaki önemli ikinci kalem olan hayvancılık sektöründe de 2022 yılında bir düşüş gerçekleşti. 2023 tahminlerine göre Macaristan’ın sağlık ve tıbbi malzeme alanlarında faaliyet gösteren firmaları atağa geçecek. Hepa Türkiye’nin yatırım ve girişimcilik sektöründe destek verdiği ve “yenidoğan küvözü” alanında Türkiye’de yatırımı bulunan Macar firmaya sadece Türkiye iç pazarında değil aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerde de alıcı firma bulması konusunda destek verecek.